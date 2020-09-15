شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "محل اللعب" على مسرح الهناجر 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "محل اللعب" فى السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

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"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، وهو عن رواية الأميرة والوحش ( حكاية لعبة)، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى .

كان المخرج خالد جلال قد كرم الفنان أشرف عبد الباقي والفنان إياد نصار، أمس الاثنين، بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

أهدى جلال، مخرج العرض المسرحى "سينما مصر" للفنانين شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدتهما للعرض، ووجه الفنانان الشكر للمخرج خالد جلال، وأعربا عن سعادتها بالتكريم، فى صرح ثقافى فنى يحمل على عاتقه إعداد صف ثانى من نجوم الفن والإبداع .