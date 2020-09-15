شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة بقنعه يضحك.. رامى جمال يحاول التقاط صورة مع كلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان رامى جمال جمهوره دائما بصور و فيديوهات مع كلبه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر رامى صور جديدة له من داخل السيارة، وكتب عليها "ساعة بقنعه يضحك"، ونالت الصور على إعجاب متابعيها.





على صعيد آخر، وعد الفنان رامي جمال جمهوره بطرح أغنية مبهجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجرائه استطلاعا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا أغنية رومانسية أو درامية أو أخرى مبهجة لطرحها خلال أيام، حيث كتب: "طيب أنا خلصت أربع أغانى ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأى الجماعى كان على حاجة بوضوح".

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وكان رامى قد وعد جمهوره بطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا فى العادة مبحبش انزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث تواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أواخر العام الحالى أو مطلع عام 2021.