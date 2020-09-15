شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب فى فيديو جديد من حفله الأخير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم عمرو دياب، جمهوره فيديو جديد من حفلة الأخير الذى أقيم أمس الاثنين على شواطئ مدينة ينبع السعودية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث شارك حسابه الرسمي على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.