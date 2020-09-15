أنغام توضح لـ"الخليج 365" حقيقة زواجها من قائد فرقتها الموسيقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الفترة الماضية تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أخبارا تتعلق بالنجمة أنغام وهى زواجها من الموسيقار هانى فرحات، وهو ما أغضب نجمة الغناء بشدة، خاصة أنها تعتبر أن حياتها الشخصية ملكها وحدها هى وأسرتها.
”الخليج 365” تواصل مع نجمة الغناء أنغام لـ"الخليج 365"، لتوضح حقيقة هذه الزيجة، حيث نفت تماماً خبر زواجها من قائد فرقتها هانى فرحات، مؤكدة أنها تعمل معه منذ طفولتها، فهو صديق وكل ما يربطهما ببعض علاقة العمل منذ سنوات طويلة وليس أكثر.
وطلبت أنغام من الجمهور والمتابعين لها تحرى الدقة فيما يتداول عنها، وبالتحديد ما يخص حياتها الشخصية، مشددة على أنها لا تحب الخوض فى حياتها بهذا الشكل المهين.
من ناحية أخرى تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى فى جدة، بمناسبة اليوم الوطنى السعودى يوم 24 سبتمبر فى حفل ضمن حفلات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، اليوم الوطنى.
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