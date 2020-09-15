شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى فى أحدث ظهور مع نجلها أدهم.. نفس الملامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسى جمهورها، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، و ظهرت لقاء مع نجلها أدهم، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، واصفين نجلها بأنه يحمل نفس ملامحها ونفس نظرة العين .



لقاء الخميسى

وقد زارت النجمة لقاء الخميسى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما الفنان جمال يوسف فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم، السبت الماضى حيث نشرت لقاء صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع انستجرام من زيارتها إلى جمال يوسف معلقة "الزميل جمال يوسف ربنا يراضيك ويحميك ويشفيك ويحفظك لكل حبايبك وعيلتك"، فيما أهداه بطرس دانيال "أسماء الله الحسنى" خلال زيارته.

وفى وقت سابق، قال الفنان جمال يوسف، فى تصريحات صحفية: دعم السوشيال ميديا فرق معايا، مكنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي انت قالب الدنيا على فيس بوك والناس بتدعيلك، موضحا "أنا تعبان من 6 شهور وقافل على نفسي، أنا مبسوط إني شفت حب الناس وأنا عايش".

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وأضاف "لقيت نفسى بتكلم وعايز أشرب بعد دعم الناس، مع إنى مكنتش بشرب بقالى 3 شهور"، مشيرا إلى أن الطبيب أخبره أن 11% فقط يتحملون مرضه.