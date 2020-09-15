شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية حاضرة بقوة فى مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل دورته العاشرة، والتى تستضيفها مدينة مالمو السويدية فى الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل، وفيها يعرض المهرجان 45 فيلمًا بواقع 19 فيلمًا طويلا و26 فيلمًا قصيرًا تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية، كما كشف المهرجان عن الأعضاء الستة للجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة، والتى تضم العديد من الأعمال المصرية التى تنافس بقوة على جوائز المهرجان.

وعبر مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد قبلاوى عن سعادته بالبرنامج ولجان التحكيم قائلًا: حرصنا كعادتنا أن يكون مهرجان مالمو مساحة مفتوحة لكل المواهب العربية من مختلف الخلفيات والثقافات، وهو ما سيلمسه الجميع فى اختيارات الدورة العاشرة، والتى نثق فى خروجها بصورة تليق بالمهرجان وبالسينما العربية رغم كافة الظروف المحيطة.

ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام فى برنامج ليال عربية وفيلمين فى عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذى يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التى تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

وتأتي القائمة الكاملة لأفلام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية ولجان تحكيمه كالتالي

فيلم الافتتاح

آدم للمخرجة مريم التوزاني

مسابقة الأفلام الطويلة

فيلم 1982 – للمخرج وليد مؤنس

احكيلي – للمخرجة ماريان خوري – مصر

بيروت المحطة الأخيرة للمخرج إيلي كمال

بيك نعيش للمخرج مهدي برصاوي

بين الجنة والأرض للمخرجة نجوي نجار

جدار الصوت للمخرج أحمد غصين

الحديث عن الأشجار للمخرج صهيب قسم الباري

ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلا

سيد المجهول للمخرج علاء الدين الجم

شارع حيفا للمخرج مهند حيال

لما بنتولد للمخرج تامر عزت – مصر

المرشحة المثالية للمخرجة هيفاء المنصور

مسابقة الأفلام القصيرة

فيلم 3 مخارج منطقية للمخرج مهدي فليفل

إجرين مارادونا للمخرج فراس الخوري

Advertisements

أحن إليك أحن إلي للمخرج فارس الرجوب

أصفر للمخرجة ماهيتاب أيوب – مصر

أمي للمخرج وسيم جعجع

بركات من إخراج مانو نمور

بنت وردان للمخرجة ميساء المؤمن

تستاهل يا قلبي للمخرجة لمياء إدريس - مصر

الثغاء الأخير للمخرجة يارا خليل

حكايات من زمن الفراغ من إحراج نور يزبك

دورة تفاح للمخرجة مها الساعاتي

زي ما أنتي شايفه من إخراج غادة فكري – مصر

السبع قرى للمخرجة فرح أبو خروب

سلام للمخرجة زين دريعي

الصغيرة للمخرجة أميرة جهان خلف الله

طيف الزمكان للمخرج كريم طاجوات

عمى ألوان للمخرجة منة إكرام – مصر، المملكة المتحدة

راجع من إخراج تشارلي كوكا

فخ من إخراج ندى رياض – مصر، المانيا

فستان فرح من إخراج جيهان اسماعيل – مصر

قتل معلن من إخراج واحة الراهب

كوزموس للمخرج زيد بن شعبان

لقاء سمير من إخراج رند بيروتي

هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان – مصر

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة كل من أنيكا جوستافسون الناقدة السينمائية والمنتجة التونسية درة بوشوشة وراسموس برندستروب – سينماتيكت / معهد الفيلم الدنماركي – الدنمارك ، فيما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، الباحثة في دراسات الأفلام إنصاف وهيبة والمخرجة والمنتجة قتيبة الجنابى.