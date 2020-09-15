شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حفلى أحلام وعبادى الجوهر فى اليوم الوطنى السعودى الـ90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أن نجوم الخليج سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم أحلام، وعبادى الجوهر، وداليا مبارك.

ومن المقرر أن تقام حفلة أحلام يوم الثلاثاء الموافق 22سبتمبر الحالى فى مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلى عبادى الجوهر وداليا مبارك فيوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الحالى.

سوف يقدم عبادي خلال الحفل عددا من أغانيه أبرزها "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر مشاركته فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف منه التوعية من فيروس كورونا.