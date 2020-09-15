شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يستعرض لياقته البدنية بتدريبات شاقة فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد النبوى جمهوره بفيديو جديد له يستعرض به لياقته البدنية خلال أداء تدريبات شاقة فى صالة الجيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية ويجز الجديدة، معلقا عليه قائلا "أنا وويجز فى الجيم".



خالد النبوي

وأحيا الفنان خالد النبوى، الذكرى الثانية لوفاة والدته، معربا عن حزنه لفراقها واشتياقه إليها، مؤكدا أنها كانت النور الذى يضيئ طريقه وأنها كانت تعطى دائما بدون انتظار أى مقابل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

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ونشر النبوى، صورة عبر حسابه على انستجرام، مع والدته الراحلة، صحبها بتعليق: "أمى حبيبتى، سنتين على الرحيل وإنتى لسه النور اللى بينور الطريق، كل يوم أبعتلك السلام وادعى لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتى وعملتى وأعطيتى دون انتظار أى مقابل.. وحشتينى".

وكان النجم خالد النبوى، احتفل يوم السبت الماضى، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد فى مدينة المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خلال عمله مع الفرق المسرحية فى المدرسة، ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته فى إحدى المسرحيات فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1989.

وبدأ مشواره الفنى عام 1989، حينما لعبت الصدفة دورها واختاره المخرج صلاح أبو سيف، وشارك فى فيلم المواطن إكس، ثم شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994، حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم المهاجر، وشارك فى الفيلم الأمريكى "مملكة السماء" للمخرج العالمى ريدلى سكوت، وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012.