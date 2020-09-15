شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب بعد حفله فى السعودية: مهما طالت الأزمة سوف نحلق إلى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره صورة من حفله الغنائى الذى أحياه فى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب الهضبة على الصورة قائلا: "مهما طالت الأزمة سوف نعود من جديد ونحلق إلى السماء"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيه.



عمرو

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث شارك حسابه الرسمي على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.

وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.