شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال عبد الوهاب والموجى والأطرش على مسرح النافورة بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى جمهور دار الأوبرا أمسية غنائية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 17 سبتمبر على مسرح النافورة، منها سألتك حبيبي لـ الاخوين رحباني ، الحب جميل - في يوم وليلة لـ محمد عبدالوهاب ، القلب ولا العين لـ محمود الشريف ، انا قلبي اليك ميال - يا حلو صبح لـ محمد الموجي ، فاكرة لـ حلمي بكر ، عيش معايا - ياللي سامعني لـ كمال الطويل ، قلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش ، امانة عليك لـ كارم محمود و أداء مي حسن ، غادة آدم ، ايات فاروق، اشرف وليد وسامح منير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.

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من جانب آخر ينظم مسرح سيد درويش حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك فى تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر الحالى بتقديم عدد من أجمل أغانى الفنانة فايزة أحمد، وألحان لبليغ حمدى ورياض السنباطى.

ومن المقرر أن يحييها كل من ندى غالب، وأشرقت نجمه ذا فويس كيدز، وحسناء، وألاء أيوب، ومحمد الخولى، وياسر سعيد، حسام كمال، سوف بقدم عدد من أجمل أغانى فايزة أحمد أبرزهما قاعد معاي، على الحلوة و المرة، يالا اسمرانى، ليه يا قلبي ليه، سمرة يا سمرة، بحبك يا مصر، أنا قلبي إليك ميال، رد عليا، على وش القمر، النهر الخالد، بيت العز.