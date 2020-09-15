شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يستكمل عرض مسرحية "حكاية فى الكتاب" بالإسكندرية 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفنان ريكو مع مجموعة من الشباب السكندرى عرض مسرحية "حكاية فى الكتاب" بعد فترة من التوقف بسبب انتشار كورونا، وهذا تشجيعا لهم وإيمانا لموهبتهم على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل، وهى من تأليف محمد محمود وإخراج خالد عز.

"حكاية فى الكتاب" عرض اجتماعى كوميدى يراهن عليه الفنان ريكو ومجموعة الشباب، حيث أكد ريكو لـ"الخليج 365" أن هؤلاء الشباب موهوبون ويتمنى لهم المزيد والنجاح فى مشوارهم خاصة أنهم لديهم قدرات تميثلية عالية.





مسرحية "حكاية فى الكتاب" من بطولة الفنان ريكو والمطرب الشعبى ناصر غاندى وعمر فتحى وعلى مايو واحمد رمضان ويتم عرضها بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل على مسرح عبدالمنعم جابر في الإسكندرية.

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وعرض للفنان ريكو مؤخرا مسلسل "ولاد إمبابة" في موسم رمضان وشارك فيه عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق وهانى الأسمر وعمرو رمزى وأيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين .

ويتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته، ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة، فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.

"الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، ويشارك فى بطولته مجدى عبد الحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.