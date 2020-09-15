شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أمى" يفوز بجائزة أفضل مخرج وممثل بمهرجان RICHMOND والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم الروائى القصير "أمى"، للمخرج اللبناني وسيم جعجع بجائزتين من مهرجان RICHMOND بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل للطفل جاك عبود الجنح، وهو الفيلم الذي نال جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير من قبل، وتبدأ أحداث الفيلم بوفاة والدة الطفل إلياس الطفل صاحب الـ9 سنوات فجأة وبدون مقدمات، فيجد نفسه أمام إرث فكري توارثته الأجيال وهو أن الرجال لا تبكي وهي الجملة التي قالها حنا والد إلياس له "أنت رجال لا تبكى" مؤكدا له أن يسوع يحتاج والدته أكثر منه لذا أخذها إلى جواره.

فيلم أمي لمخرجه وسيم جعجع واحد من أهم الأفلام الروائية القصيرة التي حققت المعادلة الصعبة، فهو عمل يكسر كل التابوهات والمحاذير ويناقش تعاليم رجال الكنيسة بكل جرأة وربما من المتوقع أن يثير الفيلم الكثير من الجدل خاصة أن العمل يناقش فكر لطالما أجهض ومنع من الظهور علي الشاشة لذا فالفيلم أمامه مهمة صعبة جدا في تقبله كعمل فني بين الجمهور، لكنه بكل تأكيد فيلم شجاع لمخرج واعد استطاع أن يستحوذ علي حواس المشاهد كاملة أثناء المشاهدة واستطاع أن يصل بجمهوره الي نتيجة هامة وهي أن التعرض للحزن والالم والوجع واكتشاف الكثير من الحجج لمداواة جرحه، أو ربما يعتبرها مجرد اكاذيب لإلهائه عن الأمر لكنها في النهاية هي سبب كافي جعل إلياس يصل لحالة من النضج لم يكن ليصلها قبل أن يكتشف أن أغلب ما نتوارثه من أفكار بالية ليست سوي مجرد كذبة ربما أن الأوان أن نتخلص منها وأن نعيد تعاليم الدين إلى مسارها الصحيح.

المميز في فيلم أمي هو أنه نسج قصة من واقع الحياة ربما هي نفس القصة التي يواجها أي طفل يعاني وجع الفقد خاصة أمه وهو أمر غاية فى الصعوبة ربما يتحمله الكبار بنفس راضية أما الأطفال يكون لهم رأى آخر.