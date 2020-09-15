شكرا لقرائتكم خبر عن توقف بروفات مسرحية السلطانية بعد دخول مخرجها مراد منير المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت أسرة مسرحية "السلطانية" بروفات المسرحية بسبب تغيير الديكورات، إضافة إلى إصابة مخرج العمل مراد منير بجلطة فى المخ ونقله إلى أحد مستشفيات الدقى، حيث شهدت الأسابيع الماضية إجراء بروفات مكثفة من أجل بدء العرض على مسرح البالون نهاية أغسطس الماضى لكن تم تأجيل افتتاح العرض.

مسرحية السلطانية من بطولة حسن فؤاد، ولقاء سويدان، بمشاركة مجموعة من الشباب، ومن تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير، ومن المقرر أن كان يتم عرضها الأيام المقبلة علي مسرح البالون بالعجوزة.

وكان بطل المسرحية حسن فؤاد قد أكد لـ"الخليج 365" أنه يستعد لطرح 4 أغانى جديدة خلال العرض، الأولى تحمل اسم "هيلا هيلا"، والثانية يقدمها كديو يجمعه بـ لقاء سويدان بعنوان "الدنيا أرزاق"، والثالثة "إن طال عليا الليل"، والرابعة بعنوان "يا خال".

وأضاف حسن لـ"الخليج 365" أن الأغانى الأربعة من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان محمود الشريف، وتوزيع الموسيقي ديفد داوود، معربا عن أمنياته أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور الذى يشاهد العرض، خاصة أنها تتماشى مع أحداث المسرحية وتقدم حالة غنائية مختلفة.