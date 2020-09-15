شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يشيد بعرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أشرف عبد الباقى، على توجيه رسالة شكر للمخرج خالد جلال بعد مشاهدته عرض "سينما مصر" فى مركز الإبداع، وكتب عبد الباقى عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "امبارح حضرت عرض سنيما مصر فى مركز الإبداع استمتعت جدا إيه الشباب الجامدين دول وإيه اللى عمله خالد جلال ده عرض رائع كالعادة من مخرج كبير".

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كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبد الباقي والفنان إياد نصار، أمس الاثنين، بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.





أهدى جلال، مخرج العرض المسرحى "سينما مصر " للفنانين شهادة تقدير تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدتهما للعرض، ووجه الفنانان الشكر للمخرج خالد جلال، وأعربا عن سعادتها بالتكريم، فى صرح ثقافى فنى يحمل على عاتقه إعداد صف ثانى من نجوم الفن والإبداع .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .