لقاء الخميسي تنشر صورة نجلها "أدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها بنجلها "أدهم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت لقاء الخميسي على الصورة :"رفيقي"، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب.

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