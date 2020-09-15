"إيه الشباب الجامدين دول".. أشرف عبدالباقي يشيد بـ"سينما مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشاد الفنان أشرف عبدالباقي بعرض "سينما مصر"، للمخرج الكبير خالد جلال.
نشر "عبد الباقي" صورًا تجمعه بأبطال العمل، بعد حضوره أمس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "إمبارح حضرت عرض سينما مصر في مركز الإبداع استمتعت جدا، إيه الشباب الجامدين دول وإيه اللي عمله خالد جلال ده، عرض رائع كالعادة من مخرج كبير".
عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبدالمحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة غادة طلعت، إيمان غنيم، ريهام الشنواني، أحمد فوزي.
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