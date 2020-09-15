فيديو| أوكا يعلق على قرار هاني شاكر بمنعه من الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق مطرب المهرجانات أوكا على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بمنعه من الغناء أو إحياء حفلات، ضمن القائمة التي أصدرها بداية العام الجاري.

وقال خلال لقائه في برنامج "Et بالعربي": "القرار نجحني أكتر وكان إيجابي وكل شيء بيحصل من ربنا له سبب ولو فكرنا هنعرف إنه خير لينا، إن شاء الله الأيام اللي جاية أزمة كورونا تنتهي وتعود الأحوال كما كانت ونرجع نشتغل لايف".

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وبدأ أوكا، السبت الماضي، تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اتدلع ١٩٩١"، على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستديوهات الشهيرة بالقاهرة، على أن يقوم بطرحها عقب الانتهاء من عمل المونتاج والمكساج لها على القنوات الفضائية، وعلى قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "اتدلع ١٩٩١" كلمات وتوزيع "أوكا" ألحان "بينو"، تحت إشراف الفنانة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، إخراج يحيى علاء، إنتاج 8% برودكشن.