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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نفى الإعلامي معاذ العمري، الأخبار التى تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض عليه بسبب إقامته حفل زفافه على الفنانة ديانا كرزون، بالمخالفة للقرارات الاحترازية في الأردن، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكتب "معاذ" منشورًا عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، :"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".
احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أمس الاثنين، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.
وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين
كانت هذه تفاصيل خبر زوج ديانا كرزون يكشف سبب استدعاء الأمن له ليلة زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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