تراند اليوم : فنان شهير يهاجم بطل "ممالك النار": أناني ويتعامل بفوقية

كشف الفنان السوري يزن السيد، سبب هجومه على الفنان المصري خالد النبوي بعد عملهما معًا في مسلسل “ممالك النار” الذي عُرض قبل الموسم الرمضاني السابق.

وأضاف حسب "القاهرة 24"،“الحقيقة أنا تفاجأت من أسلوب خالد النبوي، لأنه النجومية بالأخلاق وبمحبتك واحترامك للناس، ومحبة الناس لك، فإذا يتعامل بفوقية فكيف يحبه الناس، وأنا تفاجأت بهذه التجربة”.

وأضاف أن النبوي كانا يحاول تحطيم الجميع كي يظهر هو في الصورة، قائلًا: “النبوي كان بيتعامل بأسلوب أناني، وكان بيحاول يحطم الكل من أجل أن يطلع هو، وبيتدخل في شغل أصدقائه”.

وحرص يزن على الاعتذار لبقية النجوم المصريين، الذين اعتقدوا أنه عمم في حكمه أو أساء لهم، ليؤكد أنه لم يقصد هذا الأمر قائلًا: “تحياتي لكل الشعب المصري وكل نجوم مصر، أنا أسف لأنه يمكن ماقدرت أعبر في اللقاء ولكني أكيد لا أعمم، ولكن أكيد في نجوم في مصر تُرفع لهم القبعة وهو مثال للأخلاق ومثال لكل شئ”.

وفي الفترة السابقة أثارت تصريحات يزن عن الفنان خالد النبوي، الذي قالها أثناء حلوله ضيفًا في برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه هشام حداد، حيث وصفه بالمتكبر والمتعالِ في التعامل مع غيره من الفنانين.

ولم يُظهر النبوي حتى هذه اللحظة أية رد فعل منه، بل فضّل تجاهل الأمر وكأن الجمهور سينساه بمرور الوقت، أو أن أعماله الفنية التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي ستغفر له هذا الأمر.