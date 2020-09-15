أنغام تنفي شائعه زواجها من المايسترو هاني فرحات

نفت مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام خبر زواجها من المايسترو هانى فرحات، حيث نفت شكلاً وموضوعاً الأخبار المتداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعى.
وتجمع أنغام والمايسترو هاني فرحات صداقه منذ أن كانعمرهم 13 عاماً، وذلك عندما كانوا يدرسون الوسيقى بمعهد الكونسرفتوار.
ويعد "فرحات" أحد أعمده أنغام الفنيه، فقام بتوزيع الوتريات لبعض الأغاني الخاصة بها، ومنها "أهى جت"، "عرفها بيا"، "طول ما انت بعيد"، "قلبك"، "ياريتك فاهمنى"، "حاله خاصه جداً"، "فنجان النسيان" .
وتستعد أنغام للسفر إلى المملكه العربيه السعوديه بصحبه فرقتها الموسيقيه بقياده المايسترو هانى فرحات ومديره أعمالها راندا رياض وذلك ضمن إحتفالات العيد الوطنى السعودى.
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