بين 1996 و2020.. مسيرة الحفلات الشاطئية لـ عمرو دياب

أشاد متابعي الهضبة عمرو دياب بالحفل البحري الذي أحياه على إحدى شواطىء البحر الأحمر في السعودية، في أولى حفلاته الجماهيرية بعد كورونا.

لم يكن هذا الحفل هو الأول لدياب على الشاطىء، فتميز في سنوات فنه الأولى وخاصة فترة التسعينات بأجواء حفلاته الصيفية المتميزة، ومن أشهرها حفل العجمي بالإسكندرية الذي أحياه عام 1996 خاصة بعد طرحه لألبوم نور العين، وشهد حضور جماهيري ضخم، وكان من المطربين القلائل الذين أدخلوا "الشاطىء" في حفلاتهم الصيفية.

واستمرت حفلة دياب بتميز في منطقة العجمي، التي كانت تشبه في حفلاتها، ليالي الساحل الشمالي حالياً، حيث كانت تجذب المصيفين إليها من جميع أنحاء محافظات مصر، وكانت منصة احتفالية مهمة لكبار نجوم الغناء في مصر.

وبدخول فترة الألفينات إلى المسيرة الفنية لـ دياب، لم يتوقف عن هذه العادة الصيفية فأضاف لسجل حفلاته الصيفية عدد من الحفلات الشاطئية التي تعطي طابع صيفي خاص لحضور الحفل، حيث أحيا عام 2017 حفله الغنائي الأول في الغردقة على

إحدى شواطئها بعد طرحه لألبوم "معدي الناس"، وشهد الحفل حضور عدد ضخم من محبيه.

تلاها حفل غنائي على إحدى شواطىء الساحل الشمالي في أغسطس 2018، قبل طرح ألبومه الصيفي "كل حياتي" بالكامل، فكان يقدم عدد من أغانيه في الحفل لجمهوره بشكل سابق للألبوم، وحفل آخر في سبتمبر من نفس العام على إحدى شواطىء البحر الأحمر، التي اكتظت بجمهوره وتميزت بتفاعل فريد مع أغنياته.

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عاد دياب في 2020 إلى الحفلات الشاطئية من خلال حفله الغنائي بتقنية الـ "أون لاين"، الذي قدمه لجمهوره في مصر بعد توقف الحفلات الغنائية الجماهيرية منعاً لتفشي وباء كورونا، حيث حققت نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضها، قدم فيها أغنيات من ألبومه الأخير "ٍسهران"، وطرح مقاطع منها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وبهذه النوعية من الأماكن للحفلات الصيفية، استطاع دياب

كسر القالب الروتيني للحفلات سواء من خلال المكان أو المسرح وانسجامه مع أغانيه وجمهوره، وقدم لجمهوره، صفة صيفية مميزة لحفلاته وأغانيه جعلته أيقونة الصيف بامتياز.

ختامها بحفله الغنائي أمس بإحدى شواطىء البحر الأحمر في السعودية، والتي شهدت أجواء صيفية مميزة بداية من اطلالة دياب وأغانيه الإيقاعية المتيمزة أبرزها"بحبه، ده لواتساب، بحبه، قدام مراتيها، خلينا لوحدينا".

اتصف الحفل بأجواء صيفية مميزة، حيث أقيم المسرح الذي تلوّن باللون السماوي، على الشاطيء مباشرة، مع إطلالة شبابية لدياب بـ قميص منقوش وبنطال قصير، وحذاء رياضي، وكانت كراسي الحفل خشبيه مبطنة بالوسادات،بالإضافة إلى حضور الجمهور بملابس صيفية.

يعتبر هذا الحفل هو الأول في السعودية بعد جائحة كورونا، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي، ويستعددياب لحفله الثاني على التوالي في مدينة جدة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 26 سبتمبر ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استكمالاً لفعاليات اليوم الوطني، بجانب عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم"محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك".

يذكر أن دياب قد طرح مؤخراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج:أحمد النجار.