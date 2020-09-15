"بصرة" لـ أحمد سعد مطلوبة عبر مواقع التواصل بعد طرحها بساعات

تصدر الفنان أحمد سعد، معدلات الاكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أغنيته الجديدة "بصرة"، والتي سجلت أكثر من 260 ألف مشاهدة، في أقل من 24 من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحازت الأغنية بعد طرحها اليوم بإشادات كبيرة من محبي الفنان أحمد سعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرددين الأغنية عبر حساباتهم الشخصية وسط

تفاعل كبير منهم.

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الأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان:سامح كريم، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة، يقول مطلعها "كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره...

عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل".

وغنى أحمد سعد، خلال لقاءه أمس مع الإعلامي عمرو أديب، أغنيته الجديدة التي طرحت اليوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب "بصرة"، والتي حققت أكثر من 270 ألأف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان:سامح كريم، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة.

يذكر أن سعد قد طرح أخيرًا أغنية "100 حساب" برفقة حسن شاكوش، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:محمود خليفة، ألحان:أحمد سعد، توزيع:إسلام شيبسي.