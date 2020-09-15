فيديو.. خالد النبوي يستعرض لياقته البدنية على البحر

نشر الفنان خالد النبوي مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "النبوي" في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية على البحر أثناء قضائه عطلته الصيفية في إحدى القرى بمنطقة الساحل الشمالي . قضائه عطلته الصيفية في إحدى القرى بمنطقة الساحل الشمالي . View this post on Instagram أنا و ويجز فى الجيم ! 💪🏼😎❤️ Advertisements A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on Sep 15, 2020 at 6:11am PDT وكان قد أعلن الفنان خالد النبوي، انضمامه مؤخرًا لصناع فيلم "قمر 14"، والذي يتكون من خمس حكايات، يقوم ببطولتها خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومن إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري. فيلم "قمر 14"، والذي يتكون من خمس حكايات، يقوم ببطولتها خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومن إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

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