محبي الفنان أحمد سعد: بعيدًا عن مشكلاته الشخصية صوته لا يختلف عنه أحدًا

تصدر الفنان أحمد سعد، معدلتات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية خاصة عقب انتهاء لقائه ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

وغنى أحمد سعد، خلال لقاءه امس مع الإعلامي عمرو أديب، أغنيته الجديدة التي طرحت اليوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب "بصرة"، والتي حققت أكثر من 270 ألأف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات:مصطفى

حسن، ألحان:سامح كريم، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة.

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وفى سياق آخر، وصف سعد خطوبته أنه وجد حياته التي كان يتمناها بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن سعيد للغاية، خاصة أنه يجهز لبيته الجديد، ومن المقرر أن يعلن موعد زواجه عقب الانتهاء من

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كافة التفاصيل الزوجية، كذلك كشف سعد عن تفاصيل أغنتيه الجديدة بصرة.

وعلق احد رواد مواقع التاوصل الاجتماعي، على تصريحات ولقاء الفنان أحمد سعد مع الإعلامي عمرو أديب، خاصة بعد غناءه الأغنية الجديدة "بصرة"، "أن أحمد سعد بعيد عن المشكلات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة الشخصية لكن صوته وأحساسه في أغانيه أمر لا يختلف أحد عليه".

وقال أخرون، :"انا بسمع احمد سعد بنسي اي مصايب عملها في اللحظه دى حقيقي حلاوه صوته اكبر من اي حاجه ".