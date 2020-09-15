فن ومشاهير

خالد أنور يوجه رسالة تفاؤل لجمهوره ومتابعيه

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نشر الفنان خالد أنور صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ووجهه "أنور" رسالة لجمهوره، وكتب:" على قد ما سنة 2020 كانت وحشة على معظم الناس بس تفاءلو بالخير

تجدوه .. اللي جاي أحلى إن شاء الله ".

يذكر أن الفنان خالد انور شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" بطولة

يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والكثير من الفنانين ويعد المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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