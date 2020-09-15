أبلة فاهيتا تنتهي من تصوير جزء من مسلسلها الجديد

انتهت الدمية فاهيتا من تصوير جزء من مشاهدها في مسلسلها الجديد "أبلة فاهيتا"، والذي لم يستقر صناعة حتى الآن على اسم نهائي، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية.

العمل من إنتاج شركة نتفليكس، ومن إخراج خالد مرعى، ويتكون من 6 حلقات، وسيتم

تقديمه على أجزاء، ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس مطلع العام الجديد.

ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، في أحد الاستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر.

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المسلسل ينتمى إلى نوعية الدراما الساخرة، ومن

المقرر أن تظهر فيه فاهيتا مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد.

يناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر، وتقدم خلاله أبلة فاهيتا 10 اسكيتشات غنائية راقصة.

ومن جهة أخرى، بدأت "أبلة فاهيتا" التحضير لموسم جديد من برنامجها الشهير "لايف من الدوبلكس"، ومن المقرر بدء تصوير حلقاته نهاية سبتمبر الجاري لعرضه على الشاشة عقب عرض مسلسلها الجديد.

