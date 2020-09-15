الليلة.. حفل فرقة أيامنا الحلوة في الأوبرا

نحيي الفرقة الغنائية الشهيرة "أيامنا الحلوة"، حفلها الغنائي، على أحد مسارح الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.
يقام الحفل مساء غد الثلاثاء، في الساعة الـ8والنصف،على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا.
أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات
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