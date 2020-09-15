صورة| طرح البوستر الرسمي للفيلم المنتظر "Black Widow"

رنا صلاح الدين - طرحت شركة مارفل العالمية، بوستر جديدا لفيلم الأكشن والخيال العلمى المنتظر Black Widow، من بطولة النجمة سكارليت جوهانسون، والمقرر طرحه يوم 6 نوفمبر المقبل.

ومنحت مارفل الضوء الأخضر لعرض الفيلم الجديد فى بريطانيا قبل السوق العالمى بأسبوع تزامناً مع إقامة بعض المهرجانات السينمائية العالمية فى لندن فى ذلك التوقيت.

فيلم Black Widow من بطولة سكارليت جوهانسون، ويشاركها فيه، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راى وينستون، يا تى فاجنبل، ميشيل لى.

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وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة.

وانتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها.