صورة| كريستيانو رونالدو يقدم لجورجينا رودريجيز أغلى خاتم في العالم

رنا صلاح الدين - أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل فترة ليست بالقصيرة خطوبته على عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعد عدة سنوات من العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما.

ويربط بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز، ابنتهما آنا مارتينا والتي ولدت في عام 2018.

خاتم رونالدو

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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رونالدو قدم خاتما مصنوعا من الألماس خلال خطبته لصديقته جورجينا قبل عامين.

وأوضحت أن سعر الخاتم يبلغ 615 ألف جنيه إسترليني، وهو أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته في العالم.

وأشارت إلى أن جورجينا، ظهرت بخاتم خطوبتها في أكثر من مناسبة، منها مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث اجتذب الخاتم أنظار الجماهير وعدسات المصورين في المدرجات.