رجاء حسين تعليقا على سيارة ياسمين صبري: إيه الاستفزاز ده؟

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية رجاء حسين على سيارة ياسمين صبري الجديدة، والتي تلقتها هدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ووصلت قيمتها لـ 10 مليون جنيه.

رجاء حسين عبرت عن استيائها من ذلك الأمر، حيث قالت: "إيه الاستفزاز ده على صبح؟.. بتستفزوا الجمهور ليه؟، بتستفزوا الناس الغلابة ليه؟، لو عندك قناعة ورضا مش هتعمل كده".

وأضافت: "هي شكل حلو لكن قدامها فترة طويلة علشان تبقى ممثلة كويسة وجادة، وأنا شوفتلها حلقتين من مسلسل، لكن مش فاكرة اسمه علشان كلهم شبه بعض".

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وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم الفنانة ياسمين صبري، والتي تلقتها هدية من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

وتضمن التصريح نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا.

ياسمين صبري