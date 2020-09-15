فيديو وصور| النجمة ريتا أورا تتألق بمايوة مثير في علطتها الصيفية

رنا صلاح الدين - تستمتع في الفترة الحالية النجمة العالمية ريتا أورا بقضاء الإجازة الصيفية بشكل مميز وتظهر بإطلالات مفعمة بالحيوية تجعلها محط تركيز وسائل الإعلام.

وعادت ريتا إلى إنجلترا بعد أن أمضت معظم الصيف فى الاستمتاع بالشمس الدافئة فى اليونان وجزيرة إيبيزا الإسبانية.

ريتا أورا

ونشرت ريتا أورا مقطع فيديو قصيير على موقع "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 16 مليون متابع، من رحلاتها السابقة ظهرت بإطلالة مثيرة وخاطفة للأنظار وهى تستمتع بوقتها علي متن أحد اليخوت أثناء رحلتها

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وحقق الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.4 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث أشارت أورا إلى أن الفيديو من الذكريات من رحلتها في منتصف أغسطس الماضي.

وبدت ريتا صاحبة الـ 29 عاما، مذهلة فى مقطع الفيديو الذى نشرته، فكانت أورا ترتدى مايوه باللونين البرتقالى والأسود.

ريتا أورا

وكان تصميم "المايوة" تصميم مميز وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Reina Olga" ووصل سعره إلى 153 جنيها إسترلينيا.