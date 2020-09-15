“اليوتوبيا الأمريكية”.. استعراض ضد الظلم وقلوب ترقص محبة

متابعة بتجـــــــــــــرد: رغم أن مهرجان تورنتو السينمائي لا يعج بالنجوم، ورغم أنه خلا من السجادة الحمراء وبريقها، إلا أن عرض فيلم American Utopia أو «اليوتوبيا الأمريكية» للمخرج سبايك لي أضفى بريقاً على المهرجان وعروضه.

الفيلم بمثابة دعوة للحياة، والتواصل الإنساني رغم الاحتجاج على الظلم، والمؤامرات السياسية والتنافس الفني، فيلم للقلوب النابضة بالحب والشغف، والعقول الحالمة بالجمال والخير.

يوثق الفيلم أحد العروض المميزة التي شهدتها مسارح برودواي العام الماضي، وجمعت أكثر من 11 فناناً يتناغمون بموسيقاهم ورقصاتهم وأيضاً مشاعرهم ليقدموا عالماً مثالياً حالماً ينسخ كل الملوثات البصرية والوجدانية في العالم وبلاد العم سام.

وأضاء العرض المسرحي American Utopia برودواي العام الماضي بمزيج من الإيقاع والأفكار المميزة للفنان ديفيد بيرن، أفكار تتسم بالعمق والحيوية.

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كان العرض أشبه بترياق للانقسامات الأمريكية الحالية والاحتجاجات على الظلم المتأصل في بنية المجتمع الأمريكي، وكان بمثابة دعوة للعدالة والمحبة والتسامح والجمال، وتقدير الحياة بكل مباهجها.

يبدأ العرض بأغنية، Here أو «هنا»، التي تحمل مزيجاً من التأمل المحبب والحلم والخيال، يدعمها خطوات الراقصة تندايا الموحية والمغنية كريس جيرمو.

وتتوالى الأنغام التي تحلق بالمشاهد إلى فانتازيا رائعة من فنانين معظمهم من المهاجرين، وكأنه يعترف بدورهم في الثقافة الأمريكية والتقدم الاقتصادي والتنوع الثقافي هناك.