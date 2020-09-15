أحمد الفيشاوي: أؤمن بوجود السحر الأسود

متابعة بتجــــــــــــرد: اعترف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، بإيمانه بوجود أعمال السحر الأسود في الحياة العادية، مشيراً إلى أن هذا ما جسده خلال أحداث فيلمه الجديد «الحارث» الذي تعرّض للمسّ الشيطاني.

وقال الفيشاوي في تصريحات صحفية، إنه يؤمن بوجود السحر الأسود والمسّ الشيطاني، اللذين يسخرهما البعض بغرض إيذاء الغير، بحسب قوله، مضيفاً: «أملك يقيناً بأن الإنسان المؤمن بالله من الصعب أن يتأذّى مهما كانت المحاولات».

وأشار إلى تلقّيه ردود فعل إيجابية وأخرى سلبية عن الفيلم، واصفاً هذا التباين بالصحي والأمر الطبيعي، وفقاً لكلامه، ولكنه يرى أن نوعية الفيلم جديدة على السينما المصرية، وربما كان هذا الاختلاف سبب عدم تقبّل فئة من الجمهور له.

ويشارك في بطولة «الحارث» ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.