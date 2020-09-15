“المهن الموسيقية” تضع ضوابط لعودة حفلات الزفاف في مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر عدداً من الضوابط يلزم اتباعها بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة بالفنادق والمنشآت السياحية بعد منعها لأشهر عدة بسبب جائحة «كورونا».

وألزمت النقابة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة إشغال لا تتعدى 50%، وتوفير بوابة تعقيم وجهاز كاشف حراري عند كل مدخل، وإلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتوفير المطهرات والمعقمات بأعداد كافية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، اليوم الاثنين، وأصدر حزمة من القرارات منها عودة الأفراح بالأماكن المفتوحة بالفنادق والمنشآت السياحية.