شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة السودانية ستونة.. مطربة شيكولاتة مع هنيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحلت الفنانة السودانية ستونة، اليوم الثلاثاء في القاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة مساء الاثنين.

وستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

كان أبرز وأول ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" للنجم محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.