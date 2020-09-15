شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تناشد المواقع الإخبارية تحرى الدقة قبل نشر أخبار عن حياتها الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة أنغام عن غضبها من الأخبار المتداولة بالفترة الأخيرة عن حياتها الشخصية، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "الأخبار المتداولة عنى غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".



انغام

من ناحية أخرى انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجى الجديد والذى يحمل اسم "مزح"، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "الماستر جاهز ألبومي الخليجي الجديد مزح".

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يذكر أن النجمة أنغام طرحت أغنية جديدة بعنوان "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد يومين من طرحها على تطبيق "تيك توك"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".