شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى السعودية 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور يوم 24 من الشهر الحالى حفلا غنائيا بمدينة جدة بالسعودية ضمن حفلات اليوم الوطنى السعودى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدة أغانى من ألبومه الأخير "أيام" وعددا من أغانيه القديمة منها "كلموها عنى" و"حكايات" و"بياعة" وغيرها.





وفى الآونة الأخيرة، طرح تامر ‏عاشور أغنية "بياعة" عبر تطبيق أغانى شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغانى عبر التطبيق فى مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.

وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف، وتحمل العديد من المفاجآت، كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎".