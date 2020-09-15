محمد رمضان يعلق لأول مرة على أنباء خلافه مع أحمد السقا

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن خلافه مع الفنان أحمد السقا بسبب ترتيب الأسماء في عمل كان من المحتمل أن يجمعهما، وهو مسلسل "نسل الأغراب".

رمضان نفى حدوث خلاف بينه وبين أحمد السقا، بسبب ترتيب الأسماء، حيث قال إن أحمد السقا نجم كبير وله تاريخ كبير، وفي حال عمل معه سيجدان حلا يرضي كل منهما، مشيرا إلى أن الأقدمية تقول إن اختيار مكان اسمه سيتركه للسقا.

أما عن سبب اعتذاره عن المشاركة في العمل، قال إن ذلك قد يكون بسبب تفكيره في مسلسل أحمد زكي، هذا بالإضافة إلى أن المشروع لم يجذبه بقوة، ولم يشعر أنه سيقدم به شيئا جديدا.

يذكر أنه بعد اعتذار الفنان محمد رمضان عن المشاركة في المسلسل، حل الفنان أمير كرارة بديلا له إلى جوار الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.