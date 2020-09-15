صورة| نوال الزغبي في أحدث ظهور بالشورت على حمام السباحة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها بصورة جديدة لها على حمام السباحة استطاعت أن تخطف بها الأنظار.

وظهرت نوال بإطلالة كاجول مرتدية شورت وبدي ونظارة شمسية، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" في بعض الأحيان سيكون من الضروري الوقوف بمفردك".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم أثناء بث أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر مئذنة أحد المساجد في الجنوب، عن طريق الخطأ.

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وظهر صوت نوال وهي تغني "مش خايفة من غيابك"، مما أثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره الكثير بأنه خطأ كارثي.

وأصدرت إدارة مسجد النميرية، بيانًا توضح ما حدث، حيث جاء كالتالي:" بدأ شخص معنى بالبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث".

"أثناء الكلمة، ذهب الشخص المعنى لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجرى العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، وقام أحدهم أو إحداهن، بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشر بسرعة قياسية وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت اسم دى جى النميرية".