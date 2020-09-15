رنا صلاح الدين - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى تينت للمخرج العالمى كريستوفر نولان، أن يحقق أكثر من 200 مليون دولار، فى سباق شباك التذاكر حول العالم، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.
وكانت بعض التقارير، كشفت عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية للفيلم عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى حول العالم.
فيلم تينت، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
الجدير بالذر، أن شركة وارنر بروس المنتجة للفيلم، واجهت اتهامات بعدم الشفافية في تقاريرها الخاصة بشأن إيرادات فيلمها الجديد الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تينت يحقق رقم قياسي جديد في شباك التذاكر عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.