رنا صلاح الدين - كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل الذي يحمل عنوان Marry Me.
ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر "إنستجرام"، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me.
ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.
وتدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جينيفر لوبيز وتكتشف أن خطيبها هو نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.
يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تكشف الستار عن فيلمها الجديد.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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