كيف احتفلت الملكة إليزابيث بعيد ميلاد الأمير هاري

متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت الملكة إليزابيث على أن تكون أول فرد من العائلة البريطانية المالكة يحتفل بعيد ميلاد الأمير هاري الـ36.
ونشرت الملكة عبر صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي صورةً قديمةً تجمعها بالأمير هاري تم التقاطها في قصر باكنغهام عام 2017، وأرفقتها برسالة قالت فيها: “أتمنى عيد ميلاد سعيداً لدوق ساسكس”.
ومن المتوقع أن يحتفل الأمير هاري بعيد ميلاده الـ36 اليوم، في بيته مع زوجته ميغان ماركل وطفلهما آرتشي.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد انتقلا في أوائل يوليو الماضي للعيش في كاليفورنيا في قصرهما بمونتيسيتو سانتا باربرا البالغ ثمنه 11.1 مليون جنيه إسترليني.
ومع بلوغ الأمير هاري عامه الـ 36 من المرجح أنه يفكر في حياة والدته وإرثها بشكل أكبر وخاصة أنه قد أصبح في نفس عمر الأميرة ديانا عندما توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997.
وعند وفاة الأميرة كان هاري يبلغ من العمر 12 عاماً فقط، وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره تعهد الأمير بمواصلة العمل الخيري والأشياء التي لم تنجزها الأميرة الراحلة خلال حياتها القصيرة.
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