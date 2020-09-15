جينيفر لوبيز تعود للسينما مع مالوما في عيد الحب

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن موعد إطلاق فيلمها الكوميدي الرومانسي الجديد Marry Me، إذ نشرت جينيفر عبر حسابها في انستغرام مقطعاً تشويقياً يظهر فيه النجمان المشاركان أوين ويلسون ومالوما، معلنة عن إطلاق الفيلم في يوم الحب في فبراير 2021 .

وستقدم النجمة من 6 إلى 8 أغانٍ، بينما يؤدي مالوما أغنيتين أو ثلاثاً، وتدور أحداث الفيلم حول ثنائي من الفنانين ينهيان علاقتهما قبل ساعات من حفل الزفاف أمام آلاف من المعجبين بعد إطلاقهما أغنية حول علاقتهما.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قد كشفت أيضاً عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي انضمامها إلى مجال التجميل من خلال طرح خط جديد للعناية بالبشرة يحمل اسمها JLo Beauty.

إذ نشرت صورتين بوضعية الـ”سيلفي” عبر انستغرام، وعلقت: “توهج الغروب … قريباً #JLoBeauty” .

وبذلك تكون جينيفر قد انضمت إلى عدد من النجمات اللاتي انخرطن في مجال التجميل، بمن فيهن ريانا، كيم كارداشيان، كايلي جينر، أريانا غراندي، ليدي غاغا وغيرهن.