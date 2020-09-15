قصي خولي “لا حكم عليه”!

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم السوري قصي خولي لأداء دور البطولة في مسلسل “لا حكم عليه” من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، وسيتولى إخراجه المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح” التي لم تقرر بعد النجمة التي ستخوض البطولة إلى جانب قصي.

ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.

وكان قصي قد أطل قبل فترة بـ”لوك” جديد صدم الجمهور، بعدما تخلى تماماً عن شعره، ويبدو أنه اعتمد هذه الإطلالة استعداداً لدوره الجديد في المسلسل.

يذكر أن قصي لم يشارك في السباق الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصوير مسلسل “عشرين_عشرين” بسبب جائحة فيروس كورونا، وتشاركه البطولة نادين نسيب نجيم التي تعرضت مؤخراً لإصابات قوية إثر حادثة مرفأ بيروت، ومن المقرر عرض مسلسلهما هذا العام.