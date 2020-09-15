تطورات جديدة في قضية هنا شيحة ورامي صبري

متابعة بتجـــــــــــرد: في تطوّر جديد في قضية التهرّب الضريبي المتهم فيها الفنان رامي صبري والفنانة هنا شيحة بعد إحالتهما الى المحاكمة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر أمس الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة المصرية في اتّهامها بالتهرّب من دفع مبلغ 661 ألفاً و513 جنيهاً للضرائب، الى جلسة 26 تشرين الأول (أكتوبر) للمستندات.

وكشفت القضية الرقم 50 لسنة 2020، تهرب هنا من دفع مبلغ 661 ألفاً و513 جنيهاً (42 ألف دولار أميركي)، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات “بانوراما للإنتاج الفني، صوت القاهرة، ميديا هاوس، كونكت، أرت ميكرز، وميدل ويست”.

كما أجّلت المحكمة، محاكمة الفنان رامي صبري، لاتّهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفاً و566 جنيهاً للضرائب العامة (21 ألف دولار أمريكي)، الى جلسة 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لورود التقرير.

وكشفت القضية الرقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب المصري من دفع مبلغ 336 ألفاً و566 جنيهاً، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.