متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان آسر ياسين متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بصورة له من مرحلة الطفولة، حين كان عمره ثلاث سنوات، بالأبيض والأسود، وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعيه الذين لاحظوا أن ملامحه لم تتغيّر ولفت الانظار بوسامته منذ الطفولة، ونالت إعجاب الآلاف منهم.
وتوالت التعليقات على الصورة التي علّق عليها النجم المصري قائلاً: “وأنا عندي 3 سنين”، بينما علّقت الفنانة منى زكي: “كيوت”. كما علّق الفنان مصطفى درويش: “والنعمة برنس”.
يُذكر أن آسر ياسين شارك في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي “بـ 100 وش”، الذي حقق نجاحاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – هكذا كان آسر ياسين في طفولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.