بالصورة – هكذا كان آسر ياسين في طفولته

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان آسر ياسين متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بصورة له من مرحلة الطفولة، حين كان عمره ثلاث سنوات، بالأبيض والأسود، وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعيه الذين لاحظوا أن ملامحه لم تتغيّر ولفت الانظار بوسامته منذ الطفولة، ونالت إعجاب الآلاف منهم.

وتوالت التعليقات على الصورة التي علّق عليها النجم المصري قائلاً: “وأنا عندي 3 سنين”، بينما علّقت الفنانة منى زكي: “كيوت”. كما علّق الفنان مصطفى درويش: “والنعمة برنس”.

يُذكر أن آسر ياسين شارك في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي “بـ 100 وش”، الذي حقق نجاحاً كبيراً.