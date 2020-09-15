إبعاد كانييه ويست عن الترشح للرئاسة بسبب 14 ثانية

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض غاب نجم الراب العالمي كانييه ويست لموقف صعب بعدما قرر قاضي لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن إبعاده عن الاقتراع في الولاية بعد تأخره 14 ثانية فقط.

وحكم القاضي جون زاكوسكي لصالح لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن الاثنين، مما أدى فعليا إلى إبعاد ويست عن الاقتراع في الولاية رغم أنه أنفق حوالى 6 ملايين دولار على حملته الانتخابية حتى الآن، في حين لم تتجاوز حصة التبرعات فيها 11 ألف دولار بحسب بيانات من لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية.

وأكد زاكوسكي أن ويست تأخر في تقديم أوراقه، وكتب في القرار: “تعتقد المحكمة في ذلك الوقت أن ساعة الجد تدق في الخامسة، فأي وقت بعد ذلك بالتحديد أي بعد الخامسة مساء يعتبر تاخيرا”.

بدوره، ويست قد رفع دعوى قضائية ضد WEC بشأن القرار السابق بمنعه من الاقتراع لأنه تقدم بأوراق ترشيحه بعد 14 ثانية من الساعة 5 مساءً.