ذكرى ميلاد عزت العلايلي.. الفنان المتهم بمحاولة اغتيال جمال عبدالناصر

الخليج 365 - صفوت دسوقيالثلاثاء 2020/9/15 06:27 م بتوقيت أبوظبي
تحل، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان المصري عزت العلايلي، الذي أثرى السينما العربية بعدد كبير من الأفلام الرائعة مثل "الاختيار، الأرض، السقا مات، الطريق إلى إيلات، تراب الماس".
في حياة عزت العلايلي، المولود في 15 سبتمبر/أيلول 1934، محطات وأحداث مهمة منها، وفاة والده في مرحلة عمرية مبكرة، الأمر الذي جعل أسرته تواجه ظروفا صعبة ودفعته للخروج للعمل لتدبير احتياجات شقيقاته.
عمل "العلايلي" في مهن كثيرة بحثا عن المال، ولكنه لم يتجاهل عشقه للفن، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1960، لإيمانه بأن الدراسة تدعم الموهبة،
وجد عزت الفرصة عندما تم ترشيحه للمشاركة في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إنتاج عام 1962، وبعدها توالت أعماله الفنية، وكانت أغلبها مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين وصلاح أبوسيف.
كما تألق العلايلي في الدراما التلفزيونية وشارك في بطولة ما يقرب من 60 عملا دراميا منها "قيد عائلي، الجماعة، الشارع الجديد، العنكبوت، اللص والكلاب"، ونال العديد من الجوائز تقديرا لموهبته وإسهاماته الفنية، مثل تكريمه من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017 .
والغريب أن العلايلي اتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير عام 1954، وعلى خلفية الحادث تم اعتقاله وسط عدد كبير من المشتبه فيهم، وتم الإفراج عنه بعد 21 يوما بالمعتقل.
وبعيدا عن دوره في الفن، يجمع كل المقربين من العلايلي على وطنيته الشديدة وغيرته على بلده، ويكفي أنه ناضل ضد الاحتلال الإنجليزي في مدن القناة، حيث سجل اسمه في سجلات المقاومة الشعبية وهو طالب.
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