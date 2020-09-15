وفاة المسرحي المصري أمين بكير.. صاحب "أنشودة الرصاص"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت، الكاتب والناقد المسرحي المصري أمين بكير، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



ونعاه الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: ”الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير“.





كما نعاه صديقه الكاتب والناقد المسرحي أحمد خميس، قائلا عبر حسابه على "تويتر": "‏لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفاة الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير، داعيا بأن يتغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة".

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ولد الراحل أمين بكير، في 8 مارس/ آذار عام 1937 في القاهرة، وهو مؤلف وممثل حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.

وتعرض الراحل لوعكة صحية أدت إلى نقله إلى المستشفى.

ومن أبرز أعماله: "أنشودة الرصاص"، "القط مشمش"، "العروسة (قصص أطفال)"، "المحظوظ"، "الوادي السعيد"، "احتفالية بني شعب".

وشارك في بطولة مسرحية "الساحرة"، وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.