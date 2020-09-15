أنغام تنفي شائعة زواجها من هاني فرحات

"الخليج 365" من بيروت: نفت الفنانة أنغام، صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية عن زواجها من المايسترو هاني فرحات، وذلك بتغريدة نشرتها عبر حسابها الموثق على تويتر.
وجاء في تغريدتها: «الأخبار المتداولة عني غير صحيحة، رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر».
وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تفيد بزواج المغنية المصرية من قائد فرقتها الموسيقية في الحفلات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد طلاقها مؤخراً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مجموعة من صور للفنان أنغام والموسيقار هاني فرحات في الحفلات والبروفات، وأكدت على وجود قصة حب وإتمام الزواج الفعلي خلال الأسبوعين الماضيين وأنها تخفي الخبر كعادتها خلال السنوات الماضية.
وبحسب صحيفة الدستور فإن مصادر مقربة من أنغام أكدت وجود علاقة عاطفية بينها وبين الموسيقار الخاص بفرقتها الموسيقية خلال الفترة الماضية ولكن فكرة الزواج لم تحدث بعد كما قيل وأنه ليس في خطتها الحالية.
يذكر أن أنغام سبق لها الزواج من مهندس الصوت المصري (مجدي عارف) وأنجبت منه إبنها (عمر)، وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 وانجبت منه إبنهما عبد الرحمن.
وفي أكتوبر 2014 تزوجت من الممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وعز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وإنفصلا عام 2014.
وفي فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم وأعلنا انفصالهما رسمياً في 8 مارس 2020.
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